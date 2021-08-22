Зеленский призвал ЕС предоставить Украине «бронежилет» от «Северного потока – 2» Фото: Facebook Владимира Зеленского

Украина рассчитывает получить от Евросоюза «бронированный жилет» от последствий реализации проекта «Северный поток – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский.

В интервью телеканалу «Украина» он заявил, что Киев надеется на предоставление Брюсселем гарантий энергетической безопасности и тех объемов транзита российского газа, который необходим «для общества». Для Украины важно получить эти гарантии не только на словах, отметил президент республики.

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда… Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ?», – сказал политик.

Напомним, ранее Зеленский сравнил ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2» с плохим кино, отметив, что знает, чем оно закончится. По его мнению, запуск проекта несет угрозу не только Киеву, но и всем странам Европейского союза. Также украинский лидер заявил, что недоволен договоренностями США и Германии по «Северному потоку – 2», и намерен вновь призывать Вашингтон вмешаться в ситуацию.