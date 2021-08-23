Лавров сообщил о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии

Глава МИД РФ отметил успешное взаимодействие Москвы и Будапешта в борьбе с пандемией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день прорабатываются варианты производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Венгрии. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Венгрия является первой и пока единственной из всего Европейского союза страной, которая лицензировала российскую вакцину «Спутник V», закупив данный препарат в значительном количестве.

«Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Лавров также обратил внимание на успехи в сотрудничестве России и Венгрии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией.

Напомним, Венгрия стала первой страной Европейского союза, куда были отправлены образцы вакцины «Спутник V» для исследований еще в ноябре прошлого года, а 11 февраля 2021 началась вакцинация населения страны этим препаратом. Как писал сайт kp.ru, премьер Венгрии Гергей Гуляш ранее заявил, что «Спутник V» является самой лучшей и безопасной вакциной от коронавируса.