ЕС выделил Украине с 2014 года более 16 миллиардов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз оказал Украине с 2014 года помощи на более чем 16 миллиардов евро, заявил на председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«ЕС уже выделил Украине 16 миллиардов евро с 2014 года», – сказал он во время выступления на форуме «Крымская платформа».

Глава Евросовета сообщил, что в эту сумму входит и поддержка депрессивных регионов Украины на границе с Крымом, потерпевших убытки в результате разрыва экономических отношений с полуостровом.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потенциальные убытки Киева от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов. По его словам, речь идет об утерянных природных ресурсах, промышленности, активах государства, а также «негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора».

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.