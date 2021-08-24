Al-Arabiya: В руки талибов* попали несколько американских самолетов, вертолетов и ракет

К талибам* попало большое количество американского оружия, и в США не ожидают, что его вернут Фото: REUTERS

В руки боевиков радикального движения «Талибан»* попали несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Собеседники канала утверждают, что это вызвало серьезную обеспокоенность в министерстве обороны США, однако до завершения процесса эвакуации людей из Афганистана никаких действий для ликвидации захваченного талибами* оружия Пентагон пока предпринимать не собирается.

«Скорее всего, талибы* не смогут использовать вертолеты и самолеты, поскольку у них нет пилотов, техническое обслуживание талибам* также недоступно», - отметил один из источников.

Предполагается, что позже американское военное ведомство примет решение о спецоперациях с целью уничтожить захваченное оружие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что к талибам* попали венная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии Афганистана, а вот сколько и что именно – неизвестно.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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