Роспотребнадзор: в состав вакцины от гриппа в России вошли два новых штамма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России в 2021 году изменилась вакцина от гриппа. Об этом сообщил Роспотребнадзор, уточнив, что в препарат включили два новых штамма, которые ранее в популяции не циркулировали

Как передает «Известия», в прошлом году активность гриппа была низкой, что отчасти была связано с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому иммунная прослойка не укрепилась. Кроме того рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее не циркулировали.

В трехвалентную вакцину в России теперь включены два новых варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), в четырехвалентной вакцине добавляется штамм В (Phuket/3073/2013).

Как сообщила завлаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева, предугадать приход определенного штамма сложно, однако новая вакцина, в любом случае содержит защиту от самого широкого спектра угроз.

Напомним, накануне в ВОЗ заявили, что вакцины от гриппа стали слабее из-за борьбы с коронавирусом. Незадолго до этого директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о возможности создания вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа.