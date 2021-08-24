МИД РФ: Москва может обойтись без транзита газа через Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если Киев не захочет транзита российского газа, Москва обойдется и без него. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, уточнив, что разговора об этом пока нет.

Биричевский заявил, что Россия сможет выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу, однако это не означает отказ от транзита через Украину. «Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 августа, президент России Владимир Путин сообщил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось 15 километров по морю. Российский лидер также заявил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера». При этом глава государства указал на то, что «Северный поток - 2» на две тысячи километров короче, чем украинский транзит, и является современной экологически чистой системой, которая в пять раз сокращает выбросы углеводородов.