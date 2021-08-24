МИД Китая: Расследование США о коронавирусе не основывается на фактах и истине

Расследование США о коронавирусе не основывается на фактах и истине, заявили в МИД Китая Фото: REUTERS

Соединенные Штаты, проводя расследование о происхождении коронавируса, не опираются на факты, а лишь пытаются переложить вину на Китай, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине», – сказал дипломат.

По словам Вэньбиня, расследование Вашингтона представляет собой компиляцию разной информации, из которой выходят «заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств». Он отметил, что США с самого начала пандемии COVID-19 пытаются политизировать вопрос происхождения коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, в этом месяце Всемирная организация здравоохранения сообщила, что создает новую группу экспертов для продолжения расследования происхождения коронавируса. В ВОЗ заявили, что доступ к данным «критически важен» для развития «понимания науки» и «не должен быть никоим образом политизирован». Однако Китай решил, что ранее проведенного расследования вполне достаточно, и отказал Организации в его возобновлении.