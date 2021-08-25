Иммунолог объяснил, как коллективный иммунитет защищает от новых штаммов коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, как коллективный иммунитет помогает бороться с образованием новых штаммов COVID-19.

Наличие иммунной прослойки в обществе напрямую влияет на распространение болезни. В странах, где максимально высокий процент вакцинированных и уже сформировался коллективный иммунитет, снижается количество тяжелых пациентов и заметно сокращается смертность от COVID-19.

- Коллективный иммунитет позволит завершить пандемию. А локальный в разных регионах позволит привести болезнь в управляемое состояние. Если, например, 85% людей имеют иммунитет, то вирусу сложно распространяться, - комментирует ФАН Крючков.

Какой-то процент людей, конечно, остается чувствительны к болезни. Но они не могут заразить всех, с кем контактировали.

- На популяционном уровне это работает еще лучше. В итоге возникают только локальные вспышки заболевания. Даже если заразился человек с иммунитетом, то он гораздо легче переживет болезнь, - заключил иммунолог.

В свою очередь Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондента РАН, спрогнозировал, что «новая волна коронавируса в России может начаться приблизительно в ноябре».

Все будет зависеть от того, как быстро к нам завезут йота-штамм, но, если привьется достаточно много людей, то он вообще может не прижиться в нашей стране, сообщает Свободная пресса.