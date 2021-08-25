Политолог объяснил, почему Владимир Путин поручил вывести из Афганистана украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев объяснил, почему Владимир Путин поручил вывести из Афганистана не только российских граждан, но и граждан Белоруссии, Украины, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего страну должны покинуть 500 человек.

Политолог назвал решение оказать людям помощь – верным. Москва берет под защиту своих союзников и соседей.

- Важно, конечно, эвакуировать граждан государств, у которых, видимо, нет возможности осуществить то же самое, - рассуждает в беседе с Life.ru эксперт.

Он отметил, что даже несмотря на разные политические взгляды и напряженные отношения, Россия готова прийти на помощь людям. Для жителей Украины тоже не делается никаких исключений, так как исторически мы единый народ.

- Нельзя распространять отношения в политике с той или иной страной на отношения к гражданам этой страны. Я думаю, мы бы и американцам помогли, если была бы такая необходимость, — подчеркнул эксперт.

Напомним, Минобороны по поручению президента займется эвакуацией граждан из Афганистана. В операции задействуют четыре самолёта военно-транспортной авиации.

Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что некоторые представители России в Кабуле завершили дипломатическую миссию и готовы вернуться в Москву. Но покинуть страну пока не удается из-за закрытого в Кабуле аэропорта, сообщает ФАН.