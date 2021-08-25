Лидер сопротивления талибам* в Афганистане просит Россию вмешаться в ситуацию

Ахмад Масуд ждет от России вмешательства в ситуацию с безопасностью в Афганистане. Фото: REUTERS

Лидер сопротивления талибам* в Панджшере Ахмад Масуд ждет от России вмешательства в ситуацию с безопасностью в Афганистане. По его словам, в интересах российских властей вмешаться в происходящее и, как минимум, организовать мирные переговоры между сторонами.

Масуд отметил, что пока у сопротивления не было возможности пообщаться с российскими представителями. Но, по его мнению, Москва могла бы организовать экстренные переговоры и убедить представителей “Талибана”* прийти на них.

Ахмад Масуд выступает перед сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан. Фото: REUTERS

“У России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией. Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия. И это в их интересах, потому что если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме”, - цитирует Масуда РБК.

Как ранее писал сайт kp.ru, боевики движения “Талибан”* захватили власть над Афганистаном 15 августа. Они вошли в столицу страны, взяли под контроль королевский дворец, заявили об окончании войны. Несмотря на то, что никто из зарубежных стран не высказал поддержки талибам*, лидеры движения говорят, что у них хорошие отношения с Китаем и Россией.

*Запрещенная в России террористическая организация