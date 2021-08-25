Владимир Путин призвал модернизировать систему образования в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизации системы образования в стране.

- Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе, — сказал он на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

Ранее Владимир Путин отметил, что в слове "услуга" по отношению к деятельности, которую выполняют педагоги, нет ничего обидного, однако они проводят содержательную и большую работу, создавая будущее нашей страны, и если такое слово им не нравится "надо от него уходить".

До этого Владимир Путин одобрил идею ввести в школах традицию поднимать государственный флаг. Для этого необходимо разработать единый общероссийский стандарт, отметил глава государства.