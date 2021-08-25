Посол РФ в Кабуле: талибы* открыты к экономическому сотрудничеству с Россией

Посол РФ в Кабуле сообщил, что талибы* открыты к экономическому сотрудничеству с Россией Фото: REUTERS

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что представители движения "Талибан"* открыты к участию РФ в экономике страны.

- Талибы* открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу, — рассказал дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".

Напомним, лидер сопротивления талибам* в Панджшере Ахмад Масуд ждет от России вмешательства в ситуацию с безопасностью в Афганистане. По его словам, в интересах российских властей вмешаться в происходящее и, как минимум, организовать мирные переговоры между сторонами.

Ранее представитель радикалов посетил российское посольство в Кабуле и попросил через дипломатов РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что талибы* хотят достичь с ними политического соглашения. Российский посол Дмитрий Жирнов отметил, что в настоящее время провинция Панджшер осталась единственной точкой Афганистана, неподконтрольной движению.

*Запрещенная в России террористическая организация