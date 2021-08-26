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Здоровье26 августа 2021 1:11

Аргентинские ученые заявили об увеличении силы антител после вакцинации "Спутником V"

Исследователи проанализировали данные о числе антител и их способности нейтрализовать вирус спустя разные промежутки времени
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Аргентинские ученые заявили об увеличении силы антител после вакцинации "Спутником V"

Аргентинские ученые заявили об увеличении силы антител после вакцинации "Спутником V"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа ученых из Аргентины сообщили об увеличении нейтрализующей силы антител, вырабатываемых у человека после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом заявили в министерство науки, технологий и инноваций страны.

Исследователи проанализировали данные о числе антител и их способности нейтрализовать вирус, а также его варианты на 1 800 образцах из крови людей, переболевших и не перенесших covid-19. Образцы брались даже спустя 180 дней после вакцинации.

- Хотя в мире присутствует обеспокоенность тем, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса. Препарат показал свою эффективность и безопасность. Что касается Аргентины, то она официально зарегистрировала российский "Спутник V" на своей территории, став первой из южноамериканских стран.