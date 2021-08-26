Россияне стали на два года дольше выплачивать ипотечные кредиты Фото: Иван МАКЕЕВ

В России вырос средний срок ипотечных займов. Теперь с кредитами на новостройки рассчитываются на два года дольше, а с кредитами на вторичку – на два с половиной. Таким образом, средняя продолжительность ипотечных ссуд составляет 20,9 и 20 лет соответственно. Такие данные озвучили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

В регуляторе объясняют это тем, что увеличение срока кредита позволяет снизить размер ежемесячного платежа. Однако у необеспеченных потребительских займов с длительным сроком существенно более высокая дефолтность, а также существенно повышается общая сумма выплат.

Стоит отметить, что сроки кредитования выросли не только по ипотечным кредитам, но и по займам на автомобили и потребительским ссудам.

Теперь автокредиты берут не на 3,8, а на 4,5 года. А займы наличными – с 3,5 почти до 3,9 года.

- Чаще всего к увеличению срока кредита приводит реструктуризация, рефинансирование, а также желание самих заемщиков увеличить размер ссуды, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до 2024 года. Оформить жилищный кредит под 6% годовых могут россияне с одним и более детьми, рожденными после 1 января 2018-го. Разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство. Всего на эти цели власти планируют направить 1,7 трлн рублей, сообщает RT.