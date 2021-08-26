В Таиланде создали робота для увеличения производства вакцин от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таиланде создали робота, при помощи которого увеличивается производство вакцин от коронавирусной инфекции на 20%.

Система получила название AutoVacc. Машина извлекает вакцину из флаконов без потери вещества. Пока робот может работать только с препаратами AstraZeneca. Разработчики говорят, что с государственной поддержкой можно будет выпустить несколько десятков прототипов робота, решив таким образом проблему вакцинации в Таиланде, пишет Reuters.

Стоимость машины оценивается в 80 тысяч долларов. Ученые рассчитывают, что с его помощью можно будет вакцинировать 1,2 миллиона человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее Таиланд и Россия обсудили взаимное признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Кроме того, Бангкок решил разрешить туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», въезжать на курортные территории Таиланда.