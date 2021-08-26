Посол РФ: Все изъявившие желание покинуть Афганистан россияне эвакуированы

Все изъявившие желание покинуть Афганистан россияне эвакуированы Фото: Иван ВИСЛОВ

Все россияне, которые изъявили желание покинуть Афганистан, были эвакуированы, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Из Афганистана были вывезены 360 человек, их эвакуировали четырьмя бортами, рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, все самолеты Министерства обороны России с эвакуированными из Афганистана сели в аэропорту Чкаловский. Сообщалось, что на первом Ил-76 прилетели около 100 человек. В основном эти граждане - россияне афганского происхождения.

Напомним, Минобороны РФ организовало эвакуацию из захваченного талибами* Афганистана более 500 граждан страны, а также стран ОДКБ и Украины. Всего для этой задачи ведомство задействовало четыре самолета военно-транспортной авиации. Эвакуация граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины проводилась по поручению президента России Владимира Путина.

*Запрещенное в России радикальное движение