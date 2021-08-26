Видео с места взрыва в аэропорту Кабула появилось в сети

У аэропорта находились несколько тысяч человек Фото: REUTERS

В Сети появилось видео взрыва в аэропорту Кабула. Сам момент террористического акта не попал в кадр, однако очевидцы сняли его последствия. На видео появляются люди с окровавленными лицами, они в растерянности оглядываются по сторонам.

Скопление народа возле аэропорта связано с тем, что большое количество людей пытаются эвакуироваться из Афганистана после прихода к власти “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). На момент инцидента у аэропорта насчитывалось несколько тысяч человек.

Министерство обороны Великобритании за несколько часов до взрыва предупредило, что в месте скопления людей может произойти теракт. Также трагического инцидента опасались представители Австралии, Бельгии и Италии.

Как писал kp.ru ранее, взрыв прогремел в четверг, 26 августа, у одного из входов в аэропорт Кабула. Затем, по сообщениям Минобороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Как сообщил афганский журналист Биляль Сарвари, теракт совершил смертник.

Данные по погибшим и раненым уточняются. На данный момент известно, что погибли как минимум 13 человек. Еще несколько десятков ранены, среди них могут быть американские военные. Посольства США, Франции и России попросили своих граждан держаться подальше от места теракта.

Как пишет Fox News, после взрыва раздались выстрелы. Кто их производил - пока неизвестно.

Ответственность за теракт СМИ, со ссылкой на свои источники, возложили на ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).