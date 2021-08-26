Как минимум 13 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула

По крайней мере 10 человек погибли при взрыве в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

По крайней мере 13 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула. Об этом рассказал представитель движения "Талибан"*. По его информации, среди погибших есть дети и талибы*. Телеканал "Аль-Хадас" сообщает, что жервами также стали американские военные.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о двух погибших, ссылаясь на источники в радикальном движении "Талибан"*.

Минобороны Великобритании работает над установлением произошедшего около аэропорта Кабула и выясняет, как это повлияет на эвакуацию. Сейчас главной заботой ведомства является безопасность британцев и афганцев, отметили в минобороны.

Напомним, взрыв произошел в четверг, 26 августа. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. Как сообщил телеканал CNN, в результате произошедшего пострадали граждане Афганистана.

Ранее появилась информация о 15 пострадавших при взрыве. В результате произошедшего пострадали военные Соединенных Штатов. По предварительным данным, взрыв прогремел рядом с отелем Baron, где останавливались граждане Великобритании перед эвакуацией из страны.

*Запрещенная в России террористическая организация