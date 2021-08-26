США: ИГИЛ* ответственен за взрыв у аэропорта в Кабуле

В США заявили, что ИГИЛ* ответственен за взрыв в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

В администрации Соединенных Штатов Америки сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство"* ответственна за взрыв недалеко от аэропорта в Кабуле. Об этом пишет издание Politico.

Другие детали об этом пока не приводятся.

Позже в политофисе "Талибана"* сообщили, что пока не знают, кто причастен к взрыву.

Напомним, взрыв произошел в четверг, 26 августа. Позже афганский журналист Биляль Сарвари рассказал, что взрыв совершил смертник. По предварительным данным, взрыв прогремел рядом с отелем Baron, где останавливались граждане Великобритании перед эвакуацией из страны. По последним данным, в результате произошедшего пострадали 50 человек, включая граждан Афганистана.

По крайней мере 13 человек погибли. Как рассказал представитель радикального движения "Талибан"*, среди погибших есть дети и талибы*. Телеканал "Аль-Хадас" сообщает, что жервами также стали военные Соединенных Штатов.

*Запрещенные в России террористические организации