Количество раненых во время теракта в аэропорту Кабула выросло до 70 человек

Среди пострадавших есть американские граждане Фото: REUTERS

СМИ получили обновленные данные о количестве жертв взрыва в аэропорту Кабула. Отмечается, что в результате теракта пострадали 70 человек.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, все раненые были направлены в больницы. Число погибших составляет 13 человек, включая детей.

О возможных провокациях корреспондент "Комсомольской правды", находящийся в Афганистане, сообщал еще накануне. За несколько часов до трагедии американцев обвиняли в стрельбе по гражданским, а талибов* ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) – в обстреле итальянского военного самолета.

Как ранее писал сайт kp.ru, в столице Афганистана, в районе аэропорта Кабула, 26 августа произошли два взрыва, совершенных террористом-смертником. Последний из них состоялся около отеля, где собирались американцы. Говорится о нескольких погибших гражданах США.

По предварительной информации, ответственность за теракт несет ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).