Памфилова: на предстоящих выборах самый низкий процент отказа в регистрации за последнее время

Элла Памфилова сообщила, что на предстоящих выборах самый низкий процент отказа в регистрации за последнее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила, что на предстоящих выборах в Государственную думу самый низкий процент отказа в регистрации за последнее время.

- На самом деле, у нас самый низкий процент отказа в регистрации за последние выборы. Очень низкий. Если речь идет о тех, кто на слуху - не надо обобщать. 26 из 36 партий, которые живые - в выборах. 13 человек на мандат в Госдуму, 11 - в заксбораниях, 4,5 - в регионах, где высшие должностные лица. У нас 3/4 выбывших - по инициативе самих кандидатов. 1/4 - снимали по ряду оснований, — сказала она kp.ru.

Ранее Элла Памфилова рассказала, почему нынешняя кампания будет сложной. На компанию влияют и пандемия коронавирусной инфекции, и антироссийские санкции. Памфилова отметила, что у некоторых есть желание дискредитировать выборы - например, в информационное пространство уже "вбрасываются" сообщения о возможных фальсификациях.