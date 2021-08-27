В Союзе пенсионеров рассказали, на что потратятся «путинские выплаты» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Союзе пенсионеров России рассказали, на что будут потрачены «путинские выплаты». Разовые выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам начнут перечислять уже в первых числах сентября.

Заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова отметила, что получатели распорядятся этими деньгами примерно одинаково: потратят на оплату коммунальных услуг или на покупку продуктов. Возможно, некоторым удастся отложить часть этой суммы, но здесь все будет зависеть от размера пенсии.

- Ну что можно купить на 10 тысяч рублей? Я думаю, что у кого-то есть задолженность по квартплате, кто-то квартплату оплатит. Она у нас не слабая, в некоторых регионах немного не дотягивает до 10 тысяч, - говорит Пискунова в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что те, кто получают ежемесячную пенсию свыше 20 тысяч рублей, возможно смогут отложить эти деньги. А вот те, кто меньше – потратят их на текущие траты.

Возможно, сделают какие-то продуктовые запасы на зиму, купят овощи или фрукты на закрутку.

- У нас пенсионеры зачастую питаются неправильно. В рационе много быстрых углеводов, соли — дешевых продуктов, которые быстро усваиваются. И на этом фоне есть недостаток клетчатки, мясных и белковых продуктов, - подчеркнула собеседница издания.