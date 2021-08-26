Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат «путинские» 10 тысяч рублей

Согласно указу президента, деньги начнут выплачивать в сентябре Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый российский пенсионер получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом объявил Владимир Путин 22 августа. Эта выплата должна компенсировать пенсионерам потери от инфляции нынешнего года. Деньги полагаются не только россиянам, которые получают страховые и социальные пенсии от ПФР, но и тем, кому назначены пенсии от силовых ведомств (МВД, Минобороны и т. д.).

Согласно указу президента, деньги начнут выплачивать в сентябре. Кто, когда и как получит «путинские» 10 тысяч? Подробности стали известны 26 августа.

- Те граждане, которые получают пенсию на карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели, - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании «Единой России» по реализации указа президента о единовременной выплате пенсионерам. И уточнил, что речь идет про 30 млн 700 тысяч человек.

Министр также сообщил, что в России 12 млн 700 тысяч человек получают пенсию на дом. Они получат выплату одновременно с пенсией, начиная с 3 сентября.

- Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца, - пояснил на совещании секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. И попросил региональные отделения партии проконтролировать процесс выплат, чтобы «снимать все проблемы еще на старте».

Напомним, единовременную «президентскую» выплату получат не только пенсионеры. Путин также предложил выплатить по 15 тысяч военным, курсантам и сотрудникам правоохранительных органов. Цель выплаты та же самая - компенсировать рост цен нынешнего года.