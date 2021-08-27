Кремль: Путин не планирует публичных обращений по Афганистану

Путин не планирует публичных обращений по Афганистану Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не будет делать публичных обращений относительно ситуации в Афганистане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как заявил журналистам официальный представитель Кремля, Россия не участвовала в западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, поэтому президент не планирует никаких заявлений по этой проблеме.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин во время выступления на втором этапе съезда партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию в Афганистане. По словам российского лидера, Москва следит за происходящим в республике, но вмешиваться в дела другого государства не будет.

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев объяснял, почему Путин поручил вывести из Афганистана не только российских граждан, но и граждан Белоруссии, Украины, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.