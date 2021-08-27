FAZ: решение немецкого суда не сможет остановить "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

Решение Высшего земельного суда в Дюссельдорфе, который не стал выводить трубопровод «Северный поток – 2» из-под норм обновленной газовой директивы Европейского союза, не сможет остановить реализацию проекта.

«В соответствии с решением суда трубопровод должен подчиняться правилам ЕС. По поводу того, как это реализовать, еще могут быть споры. Но "Северный поток - 2" это уже не остановит», - пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье отмечают, что главное положение директивы Евросоюза заключается в разделении компаний, которые поставляют газ и эксплуатируют газопровод. В этих целях оператор Nord Stream 2 AG уже в июне текущего года заблаговременно подал запрос в Федеральное сетевое агентство, чтобы «с точки зрения бухгалтерии» отделить оператора от материнского концерна. На сегодняшний день, у ведомства есть четыре месяца для вынесения решений.

Тем не менее, с точки зрения представителей Еврокомиссии, этого все же может рассматриваться недостаточной мерой для выполнения всех условий. «Без продажи трубопровода не обойтись, говорят там», - отмечает издание, не указывая источник и не уточняя этой мысли.

Напомним, 25 августа, компания Nord Stream 2 проиграла в суде Германии дело об освобождении трубопровода «Северный поток – 2» от требований Газовой директивы Европейского союза. При этом позже Высший земельный суд в Дюссельдорфе заявил, что оператор газопровода может обжаловать его решение.