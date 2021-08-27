Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12 человек Фото: Кадр видео

Число жертв пожара и последующих взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 12 человек. Такие данные в пятницу, 27 августа, привела пресс-служба МЧС страны.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек. По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов», - говорится в заявлении, где отмечается, что на данный момент личность сотрудников устанавливается.

Напомним, пожар и не менее шести взрывов произошли на складе воинской части в Жамбылской области вечером в минувший четверг, 26 августа. На складе хранились инженерные боеприпасы. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 66 человек, в том числе 12 военных. По факту взрывов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и опасными веществами. Жители расположенных в окрестности сел были эвакуированы.