МЧС: Предварительная причина пожара в больнице Ярославля – электротехническая

В результате возгорания до прибытия пожарных погиб 74-летний пациент Фото: Предоставлено очевидцем

По предварительным данным, причина пожара в больнице Ярославля была электротехническая, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

«Предварительная причина пожара – электротехническая», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Как уточнили в МЧС, в момент возгорания в здании больницы находились 90 пациентов с коронавирусом и 17 медицинских работников, силами персонала было эвакуировано 76 человек. После произошедшего скончался один пожилой больной 1947 года рождения.

Последствия пожара в больнице Ярославля Фото: Предоставлено очевидцем

«При возникновении пожара, согласно инструкции, персоналом объекта произведено отключение аппаратов ИВЛ. Развернут пункт обработки личного состава», - сообщили в областном главке МЧС.

Отмечается, что пожару был присвоен повышенный второй номер сложности, к тушению привлекался 61 человек, было задействовано 24 единицы техники. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров – в палате на втором этаже горел матрас.

В одной из палат реанимационного отделения загорелся матрас Фото: Предоставлено очевидцем

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в реанимационном отделении городской клинической больницы №3 Ярославля вспыхнул вечером 27 августа. Ранее сообщалось, что это стало причиной смерти трех человек, однако позже в обладминистрации эту информацию опровергли. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин сообщил, что умер один пациент, двоих пострадавших от задымления реанимировали.

Точные причины возгорания и все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ЧП работают следователи.