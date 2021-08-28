В Гаити прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из России

Землетрясение на Гаити произошло в субботу, 14 августа Фото: REUTERS

В пятницу, 27 августа, в Гаити прибыл из России первый самолет с гуманитарной помощью для местных жителей, пострадавших от землетрясения. В аэропорту Порт-о-Пренс груз встречал почетный консул РФ в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

Об этом рассказал журналистам посол России в Венесуэле и Республике Гаити по совместительству Сергей Мелик-Багдасаров, отметив, что «помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ по реагированию на ЧС». Дипломат уточнил, что второй борт с гуманитарным грузом прибудет в страну в ближайшие дни.

«В общей сложности планируется поставка двух травматических модулей, способных удовлетворить острые медицинские потребности Гаити в проведении хирургических операций различной степени тяжести», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, землетрясение на Гаити магнитудой 7,2 произошло 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров. В результате погибли свыше 2,2 тысячи человек, более 12 тысяч жителей страны пострадали, гаитянские больницы переполнены.

Полностью разрушены или повреждены около 123 тысяч зданий, в том числе жилые дома, под обломками которых до сих пор еще могут оставаться люди. Правительство страны на месяц ввело режим чрезвычайного положения.