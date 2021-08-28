Глава МИД Украины заявил о возможности «испортить жизнь» Поклонской Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение депутата российской Государственной думы Натальи Поклонской послом, заявил, что у Киева «есть возможность испортить ей жизнь».

По словам министра иностранных дел Украины, это зависит от того, вышла ли Наталья Поклонская из украинского гражданства.

- Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Если же она уже вышла из гражданства и является только гражданкой РФ, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно, - заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Сама депутат в 2017 году говорила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 года.

Как писал сайт kp.ru, вчера первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что в скором времени состоится заседание комитета по вопросу назначения Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.