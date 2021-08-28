Пушков объяснил, что «скрывают» плакаты с Калининградом в составе Германии Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что могут скрывать агитационные плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ, которые накануне появились в городах Германии. Об этом политик рассказал в субботу, 28 августа, в своей Telegram-канале.

Сенатор объяснил, что надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от современной Германии, переводится как «Мы не забываем».

- Это похоже дело рук правых радикалов, однако подобные взгляды есть и в военных кругах. В нынешней ФРГ с ее выраженной политкорректностью, любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться большие идейные и политические сюрпризы. Плакаты как будто напоминают об этом, чтобы и мы тоже не забывали, - отметил Алексей Пушков.

Как писал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона осуждает появление в некоторых городах Германии политических предвыборных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ. Он подчеркнул, что официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность России.