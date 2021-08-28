Президент Казахстана объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах на складе боеприпасов. Фото: кадр из видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем национального траура по погибшим при взрывах на складе боеприпасов на юге государства. Об этом глава государства написал в субботу, 28 августа, на своей странице в Twitter.

Политик подчеркнул, что погибшие при ликвидации возгорания и последствий взрывов военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность и навсегда останутся в памяти народа.

- В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура, - написал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг на складе воинской части в Жамбылской области в Казахстане произошли пожар и не менее шести взрывов. На данном складе хранились инженерные боеприпасы. В результате ЧП погибли минимум 12 человек, более 60 получили различные травмы.

Напомним, после случившегося глава министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку.