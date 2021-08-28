Глава МИД Словакии заявил, что талибы* помешали эвакуировать 20 афганцев из Кабула Фото: REUTERS

Патруль запрещенного в России движения «Талибан»* помешал эвакуировать 20 жителей Афганистана из Кабула, которые должны были быть доставлены в Тбилиси, а затем в Словакию норвежским вывозным рейсом. Об этом в субботу, 28 августа, заявил глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок на своей странице в социальной сети Facebook.

- Группа из 20 афганцев, которые МИД Словакии организовал место в норвежском самолете, не смогла пройти через контролируемый талибами* КПП перед входом в кабульский аэропорт. Мы информировали ранее, что приложили максимум усилий, чтобы афганским родственникам наших граждан помочь попасть в Словакию. Но этой группе пройти через КПП «Талибана»*, - написал министр.

Иван Корчок добавил, что талибы* также угрожали оружием афганцам, подлежащим эвакуации в Словакию, «нарушая собственное обещание провести эвакуацию до 31 августа».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона была готова поддержать соглашение между США и движением «Талибан»* по Афганистану и разочарована тем, что эти договоренности провалились.

*Запрещенная в России террористическая организация

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