Лавров: Россия разочарована провалом договоренностей США с талибами*

Россия разочарована провалом договоренностей США с талибами*, заявил Лавров Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия была готова поддержать соглашение между Соединенными Штатами и движением «Талибан»* по Афганистану, и разочарована тем, что эти договоренности провалились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, их выполнить не удалось, наверное, не только по причине позиции талибов*», – сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Лавров отметил, что Москва осуждает теракты, произошедшие накануне в Кабуле. В это связи Россия считает необходимым ускорить оказание помощи жителям Афганистана с целью создания переходного правительства, сообщил глава российского МИД.

Напомним, ранее Лавров отметил, что РФ пока что не торопится признавать режим движения «Талибан»* в Афганистане. Российская сторона выступает за общенациональный диалог в этой стране и приветствует заявления представителей движения о готовности вступить в диалог со всеми политическими силами, сказал он.

Сайт kp.ru писал, как провалилась «большая сделка» США c талибами*.

*Запрещенная в России террористическая организация