Кабульский «театр абсурда»

Запрещенная в России террористическая организация Талибан*, тем временем, объявила антитеррористическую операцию. Фото: Александр КОЦ

В Кабуле иногда ловишь себя на том, что живешь в центре какого-то абсурда. Минувшей ночью, когда в аэропорту столицы произошел теракт, информационные ленты взорвались сообщениями о новых диверсиях – пятый, шестой, восьмой взрыв… К утру выяснилось, что американцы перед уходом решили повзрывать все свое имущество, чтобы оно не досталось врагу.

Точно такие же звуки, похожие на взрывы, я слышу сейчас, однако понять их природу невозможно. По соображениям безопасности здесь категорически не рекомендуют перемещаться по городу в темное время суток (как, впрочем, и в светлое), и остается читать то, что пишут местные жители в своих соцсетях. Кто-то даже сообщает, что авиация НАТО, завершив эвакуацию, решила разбомбить международный аэропорт, мол, после нас – хоть трава не расти. Но звуки взлетающих самолетов продолжают наполнять кабульское небо – эвакуация продолжается. Еще 5100 американцев ждут вывоза из страны, заявил в пятницу представитель Пентагона. И еще, по его словам, была только одна атака террориста-смертника. Второго взрыва (в зоне ответственности американцев, к слову) не было – вам показалось.

Талибы*, от греха подальше, расширили периметр безопасности, лишив возможности незаконно пролезть на территорию аэропорта. Фото: Александр КОЦ

Запрещенная в России террористическая организация Талибан*, тем временем, объявила антитеррористическую операцию. Звучит экзотично, выглядит тоже. Летучие отряды движения на пикапах, с пулеметами и гранатометами всю ночь ездили по Кабулу, выискивая участников ИГИЛ*, которые взяли на себя ответственность за теракт в аэропорту. Призывая при этом жителей города не выходит на улицу и оставаться дома. Ну это, если вдруг кто-то решил совершить ночной променад или отправиться в клуб. Стрельба – по всему городу.

С утра горожане решили от греха подальше нос на улицу не высовывать, но к обеду все-таки высыпали в город. Впрочем, сегодня пятница – выходной в исламском мире. Может быть с утра дома дела были поважнее. Но день афганцы провели привычно праздно. Кто-то обивал пороги давно закрытых дипмиссий, кто-то скучал, сидя на обочине грязных дорог, кто-то вновь отправился штурмовать кабульский аэродром. В том числе – к восточному въезду, на котором накануне взрыв одного смертника (что ж там за бомба?!) унес 170 жизней, по сообщениям СМИ. Официальных данных в условиях кризиса государственности просто нет.

Талибан* заверил, что борьба с «Исламским государством»* будет продолжена… как только последний американский солдат покинет кабульскую землю. Фото: Александр КОЦ

Талибы*, от греха подальше, расширили периметр безопасности, лишив возможности незаконно пролезть на территорию аэропорта. И объявил о первых результатах своего «расследования» – задержаны трое участников террористической организации ИГИЛ*, причастных к взрыву(вам) в аэропорту и готовивших новые взрывы. Но Талибан* заверил, что борьба с «Исламским государством»* будет продолжена… как только последний американский солдат покинет кабульскую землю. Чем-то они похожи на американцев, заявивших, что теперь-то, после теракта, нанесут удары по базам ИГИЛа*. Как говорится, есть повод.

* "Талибан" и ИГИЛ - запрещенные в России террористические организации.

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