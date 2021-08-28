Пожары на складе боеприпасов в Казахстане потушены. Фото: кадр из видео

Пожары на месте взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана потушены. В настоящее время на месте ЧП сохраняется тление двух хранилищ. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило министерство обороны страны, ссылаясь на главу ведомства Нурлана Ермекбаева.

- Министр обороны сообщил, что в настоящее время принимаются все меры для обеспечения полноценного обеспечения безопасности населения. Военные работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища, - говорится в сообщении.

По информации ведомства, все ранее эвакуированные жители уже вернулись в свои дома, за исключением жителей нескольких домов, которые находились непосредственно вблизи от ограждения склада, где прогремели взрывы.

Как писал сайт kp.ru, в Жамбылской области 26 августа возник пожар и произошло несколько взрывов на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. По последней информации, в результате ЧП погибли 13 человек, в настоящее время ведутся поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.