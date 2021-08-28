Захарова сравнила крушение МН-17 на Украине в 2014 году с ситуацией в Афганистане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты голландского издания De Telegraaf накануне проанализировали рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Они сравнили обстоятельства крушения самолета МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Цепочка рассуждений журналистов при таком сравнении выглядит логично, написала в субботу, 28 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

- Повторю то, во что адептам майдана будет сложно поверить. Новые силы, которые начали контролировать Афганистан, практически сразу призвали не использовать гражданскими судами воздушное пространство над страной в ближайшее время. При этом поддерживаемые демократическим Западов власти Украины, которые вели в 2014 году боевые действия у себя на востоке, и не думали такого делать, - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова напомнила, что тогда Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией, хотя украинские КС уже «утюжили» города из артиллерии. Результат таких действий был очень трагичным: в небе над Украиной произошла авиакатастрофа.

Представитель МИД России сравнила ситуации на Украине в 2014 года и в Афганистане в настоящее время, отметил, что Управление гражданской авиации в Кабуле обратилось с просьбой не использовать гражданским судам воздушное пространство над страной, призвал, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета. При этом нидерландский эксперты предположили, что сейчас риска случайного уничтожения голландского гражданского воздушного судна в небе над Афганистаном нет. Но такой риск был на Украине семь лет назад.