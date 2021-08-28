Поклонская колко ответила МИД Украины на обещание «испортить ей жизнь» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Заместитель председателя комитета российской Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее назначении. Так депутат в субботу, 28 августа, прокомментировала заявление украинского дипломата о намерении «испортить ей жизнь».

Дмитрий Кулеба заявил накануне, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее осталось украинское гражданство.

- Комментировать сплетни - это показатель несдержанности. Для главы МИД лучше проявлять качества иного характера. Если говорить про его слова «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь. По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно, - отметила Наталья Поклонская в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее первый замглавы комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что заседание комитета по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. Сама депутат возможное конкретное назначение комментировать пока что не стала.