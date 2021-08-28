Неизвестные заявили об угрозе взрыва в самолете Москва-Геленджик в аэропорту Домодедово Фото: Иван ВИСЛОВ

Неизвестные анонимно сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик в столичном аэропорту Домодедово. Об этом в субботу, 28 августа, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факт данного сообщения. По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 по московскому времени. В настоящее время рейс задержан.

- Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик, - говорится в материале издания.

Напомним, накануне частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около подмосковной Коломны. В результате происшествия никто не пострадал. На аэродроме Северка, откуда взлетел частный лайнер, сообщили, что борт столкнулся с бревном при взлете.

До этого, 21 августа, самолет Sukhoj Superjet-100, вылетевший из Волгограда в российскую столицу, подал сигнал бедствия над Тамбовской областью из-за разгерметизации. Воздушное судно резко снизилось и летело на высоте примерно в 3000 метров. Позже самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево.