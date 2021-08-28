Продюсеру солиста Rammstein Линдеманна грозит депортация из России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники российских правоохранительных органов во время визита в отель в Завидово к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело против его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима. Теперь продюсеру грозит депортация из России. Об этом в субботу, 28 августа, пишет издание «Интерфакс», ссылаясь на источник.

- Анара Рейбанда задержали в рамках административного дела. Во время пересечения границы России он заявил целью поездки туризм, но на самом деле занимался организацией концертной деятельности. Материалы дела направлены в городской суд Конаково. Если суд признает его вину, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы государства, - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело в отношении Рейбанда завели по части второй статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания в стране»).

Ранее сообщалось, что самому Тиллю Линдеманну ночью российские силовики выписали предписание о недопущении нарушения антикоронавирусных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который был запланирован несмотря на ограничения на фоне пандемии.