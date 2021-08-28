В центре «Вектор» объяснили разницу между вакцинами «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В российских вакцинах от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» одинаковые действующие вещества, однако синтезируются они по-разному. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил заместитель генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», ученые которого разработали препараты, Татьяна Непомнящих.

Эксперт сообщила, что в обоих препаратах содержатся три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель. Для пациентов нет никакой разницы, какую из этих вакцин выбирать.

- Главное отличие заключается в пептидах, которые в первой вакцине синтезируются отдельно. Их можно представить разноцветными зернышками кукурузы, а белок-носитель - початком. В «ЭпиВакКороне-Н» эти зернышки объединены в один, - объяснила Татьяна Непомнящих в интервью телеканалу RT.

Она добавила, что такой способ позволит производить большие партии вакцин от коронавирусной инфекции при возрастающем спросе.

Как писал сайт Kp.ru, российское министерство здравоохранение зарегистрировало пятую российскую вакцину от коронавируса - «ЭпиВакКорону-Н» - 26 августа текущего года.