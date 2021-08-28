Сообщение о "минировании" борта Домодедово - Геленджик оказалось ложным Фото: Иван ВИСЛОВ

Информация об угрозе "минирования" борта Домодедово - Геленджик оказалась ложной, сейчас самолёт уже вылетел в город направления.

- Вызов ложный. Борт вылетел в Геленджик, - сообщили в экстренных службах РИА Новости в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные анонимно сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Геленджик в столичном аэропорту Домодедово 28 августа. После этого правоохранительные органы организовали проверку самолета.

Изначально Airbus A320 должен был вылететь из аэропорта в 11:25 по московскому времени.

До этого сайт Kp.ru писал, как частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны. В результате крушения воздушного судна никто не пострадал. На аэродроме Северка, откуда взлетел частный лайнер, уточнили, что самолёт столкнулся с бревном при взлете.