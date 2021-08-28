В России за время пандемии более 500 тысяч школьников заразились коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России за все время пандемии covid-19 более 500 тысяч школьников заразились коронавирусом. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

В ведомстве отметили, что дети и подростки находятся в группе риска по развитию тяжелых форм ковида.

- Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов ...На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших ковидом, - это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, - сказал заместитель главы Минздрава во время выступления на традиционном Общероссийском родительском собрании.

Как писал сайт Kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 19 492 новых случая заражения коронавирусом, инфицированные есть во всех регионах страны. С начала пандемии инфекцию обнаружили в общей сложности у 6 863 541 жителя.

Из-за пандемии школьные линейки 1 сентября будут проходить по особому. Вход в школу будет сделан по частям. Сначала придут старшие классы, затем младшие.