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Политика29 августа 2021 0:58

Захарова, говоря о позиции Запада по Афганистану, напомнила, «кто на чьих ошибках учится»

Россия давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» востока
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию Запада по захваченному радикальным движением «Талибан»* Афганистану странной и неординарной, напомнив русскою поговорку о том, «кто на чьих ошибках учится».

«Удивительно наши западные партнеры формулируют свое отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы», - сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По словам Марии Захаровой, «это очень неординарная позиция, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнеров было за последние десять, 15, 20 лет».

«У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», - добавила она.

Дипломат также отметила, что Россия давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» востока и ее катастрофических последствиях, с учетом чего «это странно слышать», поскольку Европа могла бы сделать выводы из предыдущих миграционных кризисов, которые были спровоцированы кризисами в Ливии и Сирии.

Как подчеркнула Мария Захарова, оценивая произошедшее в Афганистане, «нужно начать не с переваливания ответственности», а «с серьезного и честного анализа» сложившейся ситуации.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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