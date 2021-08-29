Макрон предложил создать в Кабуле «зону безопасности» под эгидой ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает создать в афганской столице Кабуле «зону безопасности» под эгидой ООН, чтобы в захваченной радикальным движением «Талибан»* стране можно было продолжать гуманитарные операции. Об этом французский лидер сообщил в интервью газете Journal du Dimanche.

По словам Макрона, Париж и Лондон представят Организации Объединенных Наций совместно разработанный проект соответствующей резолюции, цель которой – «установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее власти Франции объявили, что вечером 27 августа им придется прекратить эвакуацию своих граждан и афганцев из Кабула из-за ситуации с безопасностью в аэропорту.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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