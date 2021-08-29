Пушков заявил об отсутствии у Украины шансов на вступление в Евросоюз и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что французские политики не раз говорили ему о том, что у Украины полностью отсутствуют шансы на вступление в Европейский союз и НАТО. Таким образом сенатор отреагировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая накануне заявил, что незалежной потребуется около 20 лет для вступления в Евросоюз.

Пушков отметил, что эстонский лидер дала «верную оценку перспективам вступления» Украины в Евросоюз, «равно как и уровню украинской коррупции». «Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», - написал сенатор в своем Telegram-канале

По его словам, Кальюлайд «выразила скептическое мнение» о Киеве, однако на деле, именно такая точка зрения господствует в Евросоюзе.

Напомним, чуть ранее вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы маловероятно, указав на политическую ситуацию в союзе. По его словам, в ЕС в принципе отсутствует консенсус по вопросу расширения.