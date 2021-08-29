Токаев посмертно наградил орденами спасателей, погибших при ликвидации ЧП на складе с боеприпасами

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении званием «Халык кахарманы» (Народный герой) и орденами «Айбын» («Доблести») спасателей и военных, которые погибли при ликвидации пожара и последующих взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области республики. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба казахского лидера.

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание "Халык кахарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" ("Отечества") Айманову Меиржану Какпасыновичу - заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области», - говорится в документе.

Орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно были награждены семь спасателей и военных, принимавших участие в ликвидации последствий инцидента. Орденом «Айбын» І степени посмертно награждены оперативный дежурный службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Александр Микропуло, а также военный прокурор Южного региона главной военной прокуратуры Арман Капезов.

Напомним, пожар и несколько взрывов произошли на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы, в минувший четверг, 26 августа. В результате инцидента погибли 13 человек, продолжаются поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.