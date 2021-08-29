Reuters: военные США перешли к финальной фазе эвакуации людей из Кабула Фото: REUTERS

Вооруженные силы Соединённых Штатов перешли к финальной фазе эвакуации граждан из Афганистана.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на источник, эвакуации американскими военно-транспортными самолетами в аэропорту Кабула ожидают около тысячи граждан. Отмечается, что толпы перед воротами воздушной гавани начали рассеиваться после того, как американские власти сообщили о вероятности новых терактов в афганской столице.

Уточняется, что эвакуацию планируют завершить в воскресенье, 29 августа. «Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня. Военные начнут улетать, как только этот процесс будет завершен», - сообщил источник агентства, добавив, что точные дата и время окончания операции на сегодняшний день не определены.

Как писал сайт kp.ru, ранее в WP появилась информация, что Талибан* просит США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода войск. Однако в Белом доме заявили, что Вашингтон по-прежнему планирует завершить свое дипломатическое присутствие в республике к 31 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация