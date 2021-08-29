Шойгу: единовременная выплата военнослужащим в 15 тысяч рублей обусловлена уровнем инфляции

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тысяч рублей обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь», - сказал глава военного ведомства в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Шойгу отметил, что президент России Владимир Путин видит эти изменения, и поэтому внес соответствующие предложение.

Напомним, в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» в минувшие воскресенье, 22 августа, российский лидер заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам текущего года произвести единовременную выплату военнослужащим в среднем в 15 тысяч рублей. В Кремле позже заявили, что все эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России.