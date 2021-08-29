Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о появлении секты в деревне Нечесово

Следственный комитет проверит поселок Нечесово на наличие признаков секты. Фото: instagram.com/poselenie_aminovka

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения граждан о возможном появлении секты в поселке Нечесово Московской области. Об этом сообщил сайт ведомства.

В СК сообщили об информации о том, что в поселке планируется построить "экопоселение" под названием Аминовка. По информации местных газет, речь может идти о религиозной секте, так как местным жителям уже поступали угрозы.

Руководителю СК России по региону Александру Старикову было поручено проверить данную информацию и после этого представить доклад.

Напомним, новость о создании "экопоселения" появилась несколько дней назад. В Аминовке запрещен алкоголь, наркотики, громкая музыка, химические удобрения и свиноводство. Решение продавать вам или нет участок принимает специальный Наблюдательный совет. Он же устанавливает и правила проживания. Идейным вдохновителем и организатором поселения является Амина Шабанова, создательница мусульманской одежды для женщин марки Irada.