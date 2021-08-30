Британия готова работать с Россией и Китаем по Афганистану Фото: REUTERS

Великобритания признает необходимость совместной работы с Россией и Китаем по Афганистану, поскольку Лондон считает, что Москва и Пекин могут повлиять на новые власти в Кабуле. Об этом заявил журналистам британский дипломатический источник.

«Мы признаем необходимость работать совместно с Россией и Китаем, учитывая их возможную способность повлиять на новое правительство Афганистана и наши совместные интересы в сдерживании терроризма и распространения наркотиков, в предотвращении кризиса с беженцами и дальнейшего экономического краха», - приводит слова своего собеседника агентство ТАСС.

Дипломат также напомнил о том, что в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш намерен обсудить тему Афганистана с постоянными представителями стран «пятерки» Совбеза ООН. Ожидается, что встреча начнется в 18:00 (01:00 31 августа по московскому времени).